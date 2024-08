Vous commencez bientôt un nouveau travail ? Voici les 10 qualités que vous devriez attendre de votre patron

Les travailleurs belges ont connu un risque de burn-out plus élevé en 2023 qu'en 2022, selon une enquête publiée par le service pour la prévention et la protection au travail Idewe .

Vision Stratégique

Cela peut parfois paraître évident, et pourtant, ce n'est pas toujours le cas. Pour diriger une équipe de manière optimale, il est important de disposer d'une vision stratégique claire. En définissant les objectifs de manière simple et précise, un leader aura plus de facilité à motiver son équipe.

Esprit de décision

Prendre des décisions rapides et justifiées est une compétence importante pour un leader.

Compétences en matière de communication

Une bonne communication est un trait essentiel pour réussir à inspirer et à motiver son équipe. De plus, elle permet d'établir des relations solides. Un leader doit être capable de communiquer de façon claire et concise afin de susciter une meilleure écoute.

Empathie

Porter une attention particulière aux besoins et aux préoccupations de son équipe est extrêmement important pour créer un cadre de travail positif et sain. Cela permet également d'instaurer une relation de confiance entre le responsable et ses collègues. Un dirigeant empathique tend à stimuler davantage la motivation et, par conséquent, à accroître la productivité de l'équipe.