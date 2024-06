Voyager tout l'été à prix réduit? Les réseaux de transports en commun proposent une offre pour voyager de manière illimitée

Les quatre sociétés de transport public ont développé ensemble cette offre intégrée, qui sera déployée en phase de test du 29 juin au 1er septembre 2024. "La période estivale est bien souvent synonyme de voyages et de découvertes. Près de trois quarts des jeunes adultes combinent déjà ou entendent combiner le train avec d'autres moyens de transport en commun", relève un communiqué commun.

Un nouvel abonnement mensuel permet aux jeunes de 18 à 24 ans d'emprunter tous les transports publics du pays de manière illimitée pour 59 euros par mois cet été. La carte "Youth Holidays Combi" allie les réseaux SNCB, Stib, Tec et De Lijn.

Le produit-test a été lancé à la demande des ministres de la Mobilité. Différentes enquêtes auprès des usagers ont démontré que les jeunes sont demandeurs d'une telle formule. "Nous souhaitons que cette initiative encourage davantage de voyageurs à utiliser les transports en commun dans les déplacements de loisirs", relèvent les dirigeants des sociétés de transport public. "Pouvoir emprunter sans entrave les bus, trams et trains à travers les trois régions : c'est ça l'avenir", déclarent les quatre ministres de la Mobilité. L'abonnement mensuel est disponible exclusivement via les canaux de vente de la SNCB et doit être chargé sur une carte Mobib personnalisée.

Le "Youth Holidays Combi" s'ajoute à une formule "Youth Holidays" de la SNCB. Celle-ci permet aux moins de 26 ans de voyager en train de manière illimitée en Belgique pour 35 euros par mois.