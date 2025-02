Du changement annoncé du côté des magasins Okay: "Pour mieux répondre aux attentes des clients"

Des discussions sont prévues "dans les mois à venir" avec les partenaires sociaux et les collaborateurs pour explorer cette question, a indiqué le groupe. L'objectif de Colruyt est d'ouvrir les 146 magasins de la marque Okay en fin de semaine.

D'autres supermarchés du groupe ouvrent déjà leurs portes le dimanche comme les magasins Okay City et Okay Direct, les marchés Cru et certains supermarchés Comarché (ex-Match et Smatch). Certaines enseignes Colruyt ouvrent également le dimanche matin dans les régions touristiques, durant les périodes de forte affluence, mais cela n'est pas "une pratique courante", précise le groupe.