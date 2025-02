"Je suis à 61.000 €": deux jeunes entrepreneurs explosent leurs ventes, voici leurs conseils pour s'enrichir grâce à Vinted

Aymeric et Corentin, deux jeunes Normands, ont fait de l'achat-revente sur Vinted une véritable activité professionnelle. À 20 ans, ils dégagent plusieurs milliers d'euros de revenus chaque mois. Quel est leur secret pour réussir à engendrer autant de bénéifices ?

À seulement 20 ans, Aymeric et Corentin se sont lancés dans la revente de vêtements d'occasion sur Vinted. Ce qui était au départ une activité secondaire est rapidement devenu un véritable business. Chaque jour, ils achètent des articles à bas prix pour les revendre avec une marge plus que confortable sur la même plateforme.

"Je l’ai payé 20 euros, taxes comprises", explique Aymeric en montrant une doudoune Nike vintage. Son objectif : la revendre entre 80 et 90 €. "On remet les articles au bon prix", justifie Corentin. Selon eux, tout le monde est gagnant : le vendeur initial obtient le prix qu’il souhaitait, eux réalisent une marge, et l’acheteur final paie toujours moins cher qu’en boutique.