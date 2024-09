Des professeurs d'une école de Nivelles se présentent aux élections: qu'ont-ils le droit de dire en classe? 

Partager:

Les prochaines élections (communales et provinciales) se rapprochent à grands pas. Sans être une polémique, un vent de débat souffle alors que des professeurs se présentent sur des listes électorales.

À Nivelles, un débat fait surface à quelques jours des élections communales et provinciales. La présence d'enseignants et d'une directrice d'école sur des listes électorales étonne certains parents. Cet "étalage politique" peut-il garantir la neutralité de l’enseignement, pourtant garantie dans la Constitution ? La question se pose et interpelle. Concrètement, oui, les enseignants ont légalement le droit de se présenter sur des listes électorales, voici pourquoi.

Quelles sont les règles ? Comme expliqué sur le site du SPW, pour être candidat à l’élection communale et exercer un mandat, quatre conditions sont requises : • Être électeur belge ou ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ;

• Avoir 18 ans accomplis le 13 octobre 2024 ;

• Être inscrit au registre national de la commune où je suis candidat et y avoir ma résidence principale (au plus tard le 1er août 2024) ;

• Jouir de mes droits civils et politiques. À l’inverse, les personnes qui ne peuvent pas se présenter sont celles qui : • Sont privés du droit d’éligibilité par condamnation ;

• Sont exclus ou suspendus de l’électorat ;

• Sont condamnés, (avec sursis ou non), du chef d'une infraction relative à la concussion ou au détournement (articles 240, 241, 243 et 245 à 248 du Code pénal), commises dans l'exercice de fonctions locales ;

• Sont condamnés pour des infractions visées par les lois tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie ;

• Sont fonctionnaires de police conformément à l'article 127 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.

Fonctionnaires, mais pas de la police, les enseignants peuvent donc bien se présenter sur les listes électorales. Mais qu’en est-il de la neutralité d'enseignement ? À lire aussi Élections communales et régionales: la ville où les Wallons vont le moins voter est... Que dit la Constitution ? L’article 24 de la Constitution, garantit la neutralité dans l’enseignement organisé par la Communauté française, dans l’enseignement officiel subventionné et dans l’enseignement libre non-confessionnel subventionné qui adhère au principe de la neutralité. Les objectifs de cette neutralité sont résumés en trois points, dont celui-ci : dispenser un enseignement où les faits sont exposés et commentés, que ce soit oralement ou par écrit, avec la plus grande objectivité possible ; où la vérité est recherchée avec une constante honnêteté intellectuelle et où, la diversité des idées est acceptée, l’esprit de tolérance développé.