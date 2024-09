Élections communales et régionales: la ville où les Wallons vont le moins voter est...

Près de 25% des Flamands n’iront pas voter. Voilà un chiffre marquant parmi les résultats du Grand Baromètre Le Soir-RTL-Ipsos. Pour la première fois depuis l’instauration du vote obligatoire en Belgique en 1893, les Flamands ne seront pas obligés d’aller voter lors des élections communales et provinciales du 13 octobre prochain et certains comptent bien en profiter pour faire autre chose de leur dimanche. Bien que le vote soit toujours obligatoire pour les Wallons et les Bruxellois, le taux de participation est en baisse dans ces régions du pays.

Malgré le caractère obligatoire du vote en Belgique, un nombre croissant de Wallons se détournent des urnes lors des élections communales. Selon l'Iweps, l'institut des statistiques wallonnes, les élections communales de 2018 ont enregistré un taux d'absentéisme moyen de 11,65 % en Wallonie. Ce chiffre est en hausse par rapport aux élections précédentes et est encore plus frappant dans les grandes villes : 16,36 % à Charleroi, 18,84 % à Liège et un peu plus de 14 % à Namur.

Un déclin progressif de la participation

Ce désengagement électoral s'inscrit dans une tendance à la baisse. En 2006, le taux de participation aux élections communales était de 91,9 %, un chiffre qui a chuté à 87,8 % en 2012 et légèrement remonté à 88,3 % en 2018. Cette érosion progressive du taux de participation suscite des questions sur les raisons qui poussent les citoyens à ne pas remplir leur devoir civique, même lorsque celui-ci est obligatoire.