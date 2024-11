Les changements climatiques préoccupent-ils les Européens? Pour un Belge sur deux, l'avenir doit passer par une priorité au climat

Mais en regardant la carte de l'Europe, on constate des différences entre les différentes régions. Parmi les pays les plus préoccupés (en rouge) on retrouve l'Irlande, le Danemark, la France, l'Espagne, le Portugal, l'Italie, la Roumanie, la Grèce, Chypre et Malte. Dans ce dernier pays, 77% de la population estime que ça doit être un enjeu crucial.

D'après une enquête de la Banque européenne d'investissement, 94% des personnes interrogées pensent qu'il y a une nécessité de s'adapter aux changements climatiques en Europe et pour la moitié d'entre elles, cela doit même être une priorité nationale. Cinq Européens sur 10 estiment que le climat doit être l'une des préoccupations principales sur le plan politique.

Il y a donc des différences de sensibilité, c'est dû notamment au fait que certaines régions sont plus touchées que d'autres par les conséquences du changement climatique.

Enfin, (en jaune) la Suède, les Pays-Bas, la Belgique, la Hongrie et la Bulgarie sont dans la moyenne. Dans notre pays, un habitant sur deux estime que le climat doit être central dans notre vision de demain.

D'autres pays sont moins préoccupés par le changement climatique. On retrouve (en vert) l'Allemagne, la Pologne, l'Autriche, la République Tchèque, la Slovénie, la Croatie, la Lituanie, la Lettonie, la Finlande et l'Estonie. Dans ce pays-là, seuls 16% se disent inquiets quant à l'avenir.

Ces cinq dernières années, huit Européens sur dix ont vécu un épisode météorologique extrême. Si on descend dans le sud, cette proportion est plus importante, neuf habitants sur dix. On parle là de vagues de chaleur, de sécheresse ou encore de violentes tempêtes.

En France, en Espagne, en Roumanie, en Bulgarie, en Grèce, à Chypre et à Malte où 40% des habitants estiment qu'un jour, ils vont devoir déménager vers une zone moins à risque, ou vers une zone où les températures sont plus fraîches. À Malte et Chypre, 88% de la population est persuadée qu'un jour, elle va devoir quitter sa maison.

La Belgique n'a pas été épargnée par des phénomènes météorologiques extrêmes. Selon le sondage, trois Belges sur dix seraient prêts à quitter leur maison à cause de ce genre de phénomène, comme des tempêtes, des inondations.

Nous sommes aussi confrontés à des vagues de chaleur. Deux Belges sur dix se disent prêts à quitter leur maison pour se diriger vers des zones où la température est nettement plus supportable.