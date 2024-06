Mai 2024, 12e mois consécutif le plus chaud jamais enregistré: "Notre planète essaie de nous dire quelque chose, mais nous ne l'écoutons pas"

L'année 2023, la plus chaude dans les annales, s'est conclue avec une anomalie de 1,48°C par rapport à 1850-1900, selon Copernicus, sous l'effet du changement climatique et d'un surplus de réchauffement ponctuel apporté par le phénomène naturel El Nino. Sur 12 mois glissants, le 1,5°C est même déjà franchi: la température moyenne de juin 2023 à mai 2024 a été à +1,63°C, selon Copernicus, par rapport à 1850-1900. Du jamais vu, probablement depuis des millénaires selon les climatologues, qui constatent la multiplication et l'intensification des canicules mortelles, des sécheresses et des inondations dévastatrices à travers le monde.

"C'est un moment critique pour le climat", a insisté le secrétaire général, appelant à "prendre la bretelle de sortie de l'autoroute vers l'enfer", alors que les pays signataires de l'accord de Paris doivent soumettre d'ici début 2025 de nouveaux objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Première cible de ses critiques, comme à son habitude, le secteur des énergies fossiles (charbon, pétrole, gaz), "les parrains du chaos climatique" qui "amassent des profits record et se gavent des milliards de milliards de subventions payées par les impôts des contribuables".

Il a ainsi répété son appel à taxer leurs profits pour financer la lutte contre le réchauffement, évoquant également, sans préciser son idée, des "taxes de solidarité" sur les secteurs de l'aviation et du transport maritime. Il a également dénoncé la "complicité" des publicitaires dans le "greenwashing éhonté" du secteur des fossiles, principal responsable du réchauffement. "De nombreux gouvernements limitent ou interdisent la publicité pour les produits néfastes pour la santé humaine, comme le tabac (...) J'appelle chaque pays à interdire la publicité pour les entreprises des énergies fossiles".