Traité mondial contre la pollution plastique: l'Europe dénonce des états pétroliers qui "bloquent le processus"

"Une petite minorité" d'Etats "bloquent le processus", a accusé le délégué des Fidji, Sivendra Michael, au cours de cette conférence de presse qui a également réuni les représentants du Mexique, du Rwanda, du Panama et de l'Union européenne. "Si vous ne nous rejoignez pas pour obtenir un traité ambitieux (...) alors partez!" a-t-il lancé à l'adresse de cette minorité.

Accusant un petit groupe d'Etats pétroliers de bloquer les négociations de Busan, en Corée du Sud, sur un traité mondial contre la pollution plastique, plusieurs pays ont demandé dimanche d'arrêter les pourparlers sans accord et d'en convoquer de nouveaux à une date ultérieure.

Après deux ans de pourparlers, les plus de 170 pays représentés à la cinquième et en principe dernière réunion du Comité intergouvernemental de négociations pour un traité contre la pollution plastique (INC-5) ont jusqu'à dimanche soir, ou tôt lundi matin, pour se mettre d'accord.

Cette coalition s'oppose à un petit groupe de pays producteurs de pétrole menés par la Russie, l'Arabie saoudite et l'Iran, qui estiment que le futur traité doit uniquement concerner la gestion des déchets et le recyclage. Une possibilité dont la majorité ne veut pas entendre parler. "Le Rwanda ne peut accepter un traité édenté", a affirmé la déléguée de ce pays africain, Juliet Kabera.

Plus tôt dans la semaine, une centaine de pays s'étaient joints à une proposition du Panama pour graver dans le marbre le principe d'une réduction de la production mondiale de plastique, demandé par les pays les plus exigeants, tout en renvoyant à plus tard la question des objectifs chiffrés.

Si rien n'est fait, la pollution plastique pourrait tripler dans le monde d'ici 2060, après également un triplement de la production mondiale à 1,2 milliard de tonnes contre 460 millions de tonnes en 2019, selon un calcul de l'OCDE.