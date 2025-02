Info trafic: accident sur la E40 et alerte jaune aux routes glissantes dans deux provinces

07h30 Accident sur la E40 L'accident sur la E40 Gand-Bruxelles à Ternat vous ralentit 1/2 heure vers la Capitale. Pas d'autres incidents à signaler pour l'instant et des files qui ne sont pas plus importantes que d'habitude avec 15 minutes sur le ring extérieur entre Zellik et Anderlecht-Nord vers Halle, 10 minutes en intérieur entre Strombeek-Bever et Machelen vers Zaventem et 15 minutes entre Wezembeek-Oppem et le Carrefour Léonard vers Waterloo. Les files débutent doucement sur l'E40 Liège-Bruxelles depuis Sterrebeek et sur l'E411 depuis Jezus-Eik et sur le ring extérieur depuis Groenendaal (vers Zaventem). Restez prudents en Province de Liège et de Luxembourg avec cet avertissement jaune aux conditions glissantes émis par l'IRM et en vigueur jusque 14h.

06h29 Pas encore de soucis de circulation pour l'instant. Seuls quelques très légers ralentissements sur le ring de Bruxelles : entre Grimbergen et Machelen vers Zaventem. Entre Wezembeek-Oppem et Tervuren vers Waterloo et entre Grand-Bigard et Anderlecht-Nord vers Halle. On vous recommande enfin d'être prudent en Province de Liège et de Luxembourg. Les chaussées pourraient être glissantes suite à quelques chutes de neige. Un avertissement jaune aux conditions glissantes émis par l'IRM est en vigueur jusque 14h.