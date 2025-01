Info trafic: la grève provoque de gros embouteillages, voici où ça coince

08h19

Ça se complique fortement

Beaucoup de circulation vers la capitale :

+35 minutes sur le ring extérieur de Bruxelles entre Mont-Saint-Jean et Léonard.

+30 minutes de part et d'autre des travaux d'Anderlecht : files depuis Jette vers Halle et dans l'autre sens depuis Wauthier-Braine vers Grand-Bigard

+30 minutes sur l'E40 Gand-Bruxelles entre Alost et Berchem-Saint-Agathe

+30 minutes en venant de Namur via l'E411 : 15 minutes perdues au niveau du chantier de Wavre et 15 minutes à partir d'Overijse.

+20 minutes sur l'E40 Liège-Bruxelles entre Bertem et Woluwé-Saint-Etienne

+15 minutes sur la fin de l'E429 Tournai-Bruxelles entre Tubize et le ring de Bruxelles

D'autres files conséquentes en région liégeoise avec 20 minutes à ajouter sur l'E42 Saint-Vith-Verviers entre Theux et Lambermont/Verviers suite à la mise en place du chantier de réhabilitation du Viaduc de Lambermont.

25 minutes sur l'A602 entre Loncin et Avroy-Laveu et 20 minutes sur l'E25 Maastricht-Liège entre Wandre et Bressoux vers Liège.