Grève nationale ce lundi: plusieurs milliers de personnes attendues dans la capitale, les transports en commun impactés

La FGTB, la CSC et la CGSLB redoutent "une attaque frontale contre les pensions" de la part des négociateurs de la coalition "Arizona" au fédéral. "Tout le monde a droit à une pension décente. Mais si le formateur De Wever veut réaliser trois milliards d'économies sur les pensions, ce sont les travailleurs et les travailleuses qui paieront la facture", avertissent les syndicats dans un tract expliquant les raisons de leur action.

Selon la SNCB, seul un train sur trois reliant les grandes villes (IC) roulera lundi et quasiment tous les trains prévus en heures de pointe (P) seront à l'arrêt. Pour les trains L et S, la proportion est estimée à 20%.

Les organisations syndicales exigent des pensions "plus élevées", "de bonnes conditions de travail tout au long de la carrière", "des carrières plus courtes en cas de travail pénible", "des cotisations sociales patronales à la hauteur des besoins" et "la fin des cadeaux inconditionnels aux entreprises". Enfin, le front commun demande "un espace pour une véritable concertation sociale".

Du côté du TEC, on annonce aussi des perturbations et le réseau recommande à ses utilisateurs de privilégier des alternatives. Même chose du côté de la SNCB, qui annonce une grève de 24 heures, depuis hier soir 22 heures, jusqu'à ce lundi soir à la même heure. Le service minimum sera garanti. La SNCB demande que le système des pensions soit maintenu par le prochain gouvernement.

"Lorsqu'on a 55 ans, et 30 ans de service roulant, on peut partir à la pension", rappelle Pierre Lejeune, président de la CGSP Cheminots. "Mais pas avec une pension complète : pour une complète, il faut avoir 36 ans de service. On a une pension tout à fait acceptable, on souhaite que ce soit maintenu".

Côté trafic aérien, l'aéroport de Bruxelles a annoncé que la moitié de ses vols européens seraient annulés ce lundi.