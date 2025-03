Info trafic: la situation se normalise vers le Carrefour Léonard

Bonne nouvelle à l'approche du chantier de Léonard, puisque la situation se normalise. Vous ne perdez plus que 10 minutes sur l'E411 entre Hoeilaart et le carrefour Léonard.

20 minutes sur l'E411 entre Hoeilaart et Léonard. Si vous tentez de vous dévier et de rejoindre Bruxelles via la nationale 4 Wavre-Bruxelles, vous perdez aussi 20 minutes actuellement de Overijse à Jesus-Heik.

07h36

Les files s'allongent sur l'E411

Il y a toujours cet accident qui vous perturbe fortement sur le ring extérieur de Bruxelles.

C'est à hauteur de Jette, en direction de Grand-Bigard.

Il provoque toujours 45 minutes de ralentissements entre Vilvorde et Jette, en direction de Halle.

C'est 25 minutes dans l'autre sens entre Strombeek-Bever et Diegem, direction Machelen.

Et puis l'autre gros point noir du ring c'est le chantier du carrefour Léonard.

Il vous fait perdre 25 minutes sur votre temps de parcours en ce moment sur l'E411, entre Hoeilaart et Léonard.

On vous rappelle qu'il n'y a plus qu'une seule bande de circulation accessibles à cet endroit en direction de Bruxelles et en direction du ring, vers Zaventem.

Pour vous qui venez de Liège sur l'E40, vous perdez 20 minutes également depuis Haasrode, jusqu'au chantier de Bertem.

Enfin, sur l'E429 Tournai-Bruxelles, 15 minutes à ajouter en ce moment entre Tubize et le ring.