Info trafic: un accident sur le ring de Bruxelles, à l'échangeur avec la E40, provoque des files importantes

06h30

Premiers ralentissements autour de Bruxelles

Quelques zones de ralentissements sont constatés autour de Bruxelles :

Tout d'abord sur le ring extérieur entre Woluwé-Saint-Etienne et Zaventem vers Grand-Bigard, ralentissements plutôt inhabituels. (+15 min)

Avec quelques répercussions sur l'E40 Liège - Bruxelles entre Sterrebeek et l'échangeur de Woluwé-Saint-Etienne (+10 min)

Sur le ring intérieur de Bruxelles entre Grimbergen et Machelen vers Zaventem puis plus loin entre Wezembeek-Oppem et Tervuren vers le Carrefour Léonard.

Et enfin de légers coups de frein de part et d'autre du chantier d'Anderlecht en venant de Halle et en venant de Grand-Bigard.