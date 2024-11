Info trafic: un arbre sur l'E411, une barrière Nadar sur la N4 et un accident sur le ring, voici l'état des routes ce mardi matin

07h29 Accident sur le ring à Groenendael Un accident s'est produit sur le ring extérieur de Bruxelles à hauteur de Groenendael. Une bande est obstruée en direction de Zaventem. Vous ralentissez pour le moment 10 minutes depuis Mont-Saint-Jean. Des files qui augmentent sur l'E40 venant de Liège avec maintenant 25 minutes à ajouter entre Haasrode et Woluwé-Saint-Etienne où un accident vient d'être dégagé. 30 minutes en venant d'Anvers via l'E19 avec des files entre Malines-sud et Machelen 25 minutes dans le sud du Pays pour les frontaliers qui se rendent au Luxembourg. Des ralentissements entre Hondelange et Bridel. Bonne nouvelle : la Police signale que l'accident sur le R3 de Charleroi à hauteur de Forchies-la-Marche vient d'être dégagé.

07h09 Barrière Nadar, roue de véhicule sur la route Une barrière Nadar est signalée sur la chaussée sur la Nationale 4 à hauteur de Ernage en direction de Namur. Prudence. Une roue est signalée en bande de gauche sur l'E411 Namur-Luxembourg à hauteur de Chanly en direction du Luxembourg. Vers la capitale quelques de zones de ralentissements comme : Sur l'E40 Liège-Bruxelles : +20 minutes à ajouter entre Haasrode et Woluwé-Saint-Etienne Sur l'E40 venant de Gand : +15 minutes entre Alost et Grand-Biagrd Sur l'E429 Tournai-Bruxelles : +20 minutes depuis Tubize Sur le ring intérieur : +15 minutes entre Expo et Machelen vers Zaventem On vous recommande la plus grande prudence ce matin avec la combinaison du vent, de la pluie et des feuilles qui pourraient compliquer votre circulation.

06h29 Début des files sur le ring de Bruxelles et sur l'E40 On rappelle cet accident sur le grand ring de Charleroi à hauteur de Forchies-la-Marche. Les bandes d'arrêt d'urgence et de droite sont obstruées en direction d'Heppignies. Sur le ring de Bruxelles, le début des files du matin en intérieur entre Strombeek-Bever et Machelen puis entre Wezembeek-Oppem et Tervuren. Dans l'autre sens, entre Grand-Bigard et Anderlecht-Nord vers Halle. Début des ralentissements également sur l'E40 venant de Gand entre Affligem et Ternat vers la Capitale.

06h22 Conditions difficiles ce matin Attention, nous vous recommandons la plus grande prudence ce matin sur les routes. Avec la combinaison du vent, de la pluie et des feuilles, la circulation peut parfois être difficile avec une chaussée glissante et une très mauvaise visibilité.

06h05 Un véhicule en travers de la chaussée sur le ring de Charleroi On signale un accident sur le grand ring de Charleroi à hauteur de Forchies-la-Marche . La bande d'arrêt d'urgence et de droite sont obstruées en direction d'Heppignies. Attention, on signale un véhicule en travers de la chaussée.