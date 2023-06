2022 marqué par des avancées et des succès importants pour le tourisme dans l'Est du pays

L'agence du tourisme des Cantons de l'Est a connu une année 2022 dynamique, marquée par de nombreux événements, avancées et succès significatifs pour la région. Les efforts de promotion et d'amélioration des infrastructures touristiques ont porté leurs fruits, renforçant ainsi l'attrait des Cantons de l'Est en tant que destination de vacances, se réjouit l'agence du tourisme qui a présenté son rapport annuel.

Un des développements remarquables est l'aboutissement de la Vennbahn, une piste cyclable de 125 km qui permet de relier Aix-la-Chapelle en Allemagne et Troisvierges au Luxembourg, en passant par l'Est de la Belgique. Le Ravel de la Vennbahn, qui s'est établi comme une référence, fête cette année son dixième anniversaire. Avec le Stoneman Arduenna, les Cantons de l'Est disposent aussi d'un parcours de 176 km dédié aux vététistes. Cette boucle fait partie des cinq premiers du genre en Europe.

L'agence du tourisme des Cantons de l'Est s'engage également dans le développement de sa propre marque, la Venntrilogie. Un sentier de grande randonnée de 109 kilomètres qui part du nord des Cantons de l'Est vers le sud des Fagnes et qui sera inauguré cette année.