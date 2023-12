Alimentation animale: un fabricant gantois reprend une entreprise néerlandaise

Le producteur gantois d'aliments pour chiens et chats, United Petfood, reprend la société néerlandaise De Haan Petfood. Cette dernière est spécialisée dans la confection d'aliments sous formes de dés de viande de haute qualité, a fait savoir United Petfood jeudi dans un communiqué.

De Haan qui compte une quinzaine de collaborateurs, dispose de plus de 60 années d'expérience et exporte ses produits dans le monde entier. Cette reprise ouvre "de nouvelles perspectives en matière d'alimentation humide et nous positionne pour mieux répondre à la demande croissante", ajoute la firme belge.

Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé. Après cette reprise, l'actuel patron de De Haan, Eddy Nijhof, reste en place de façon à garantir la continuité des activités.