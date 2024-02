CEDH: imposer l'étourdissement avant abattage ne viole pas la liberté de religion

L'interdiction wallonne et flamande d'abattre des animaux sans étourdissement préalable dans le cadre de rites religieux n'est pas en contradiction avec la Convention européenne des droits de l'homme. La Cour européenne des droits de l'homme a rendu mardi matin son arrêt en ce sens, rejetant les arguments d'une vingtaine de personnalités et organisations juives et musulmanes de Belgique.