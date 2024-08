Déjà 222 foyers de fièvre catarrhale recensés en Belgique

Selon les données les plus récentes, la plupart des foyers se concentrent à Anvers, dans le Limbourg et à Liège avec respectivement 52, 49 et 47 foyers. En Brabant flamand, ce nombre est environ moitié inférieur, soit 25. Il y a 16 foyers en Flandre orientale et la Flandre occidentale est pour l'instant relativement épargnée avec un seul foyer. Au sud du pays, on compte 12 foyers à Namur, 9 dans le Brabant wallon et 5 au Luxembourg et dans le Hainaut. La localisation d'un foyer doit encore être déterminée.

L'infection persistera au moins jusqu'à la fin de l'été et en cas de températures élevées. Les insectes sont en effet moins actifs lorsqu'il fait plus froid.

La maladie de la langue bleue n'est pas dangereuse pour l'homme et les produits d'origine animale restent sûrs, précise l'Afsca.