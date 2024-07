Des paniers végétalisés installés le long des berges de la Meuse à Namur

Les paniers doivent servir de refuge et de lieu de ponte aux poissons et plus globalement à la faune aquatique. Les iris jaunes, salicaires et autres phragmites qui en sortiront viendront aussi embellir les lieux, tout en pouvant accueillir des oiseaux, insectes et batraciens.

Réalisée en collaboration avec la Maison de la Pêche, l'opération représente un investissement de 29.000 euros. Ce montant inclut également l'entretien de l'infrastructure et des plantes pendant une durée de cinq ans.

"Cette opération peut sembler anecdotique mais elle est fondamentale", a déclaré Charlotte Mouget (Ecolo), échevine de la Transition écologique de la Ville de Namur. "Chaque fois que nous recréons un milieu propice à la biodiversité, nous contribuons à lutter contre l'érosion du vivant. En prime, les plantations vont enrichir les berges de la Meuse de multiples couleurs."