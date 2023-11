Le projet de ferme à saumons à Baelen abandonné

Le projet de salmoniculture dans l'East Belgium Park à Baelen est tombé à l'eau. Cold Water, l'entreprise qui portait le projet et envisageait d'y produire 1.200 tonnes de saumon fumé par an, ne fera pas appel, après s'être vu refuser sa demande de permis pour des forages tests, rapporte la majorité ACBM sur les réseaux sociaux. Une décision qui réjouit la commune qui s'était inquiétée de la quantité d'eau pompée dans la nappe phréatique par une telle entreprise. Outre la commune, des citoyens s'étaient mobilisés et une pétition contre cette ferme à saumons avait récolté plus de 5.000 signatures.