Les chimpanzés forment des phrases

"Il semble par conséquent que les chimpanzés reçoivent plus d'informations lorsque les sons sont combinés", conclut le chercheur. Selon les auteurs, il se pourrait que cette capacité soit antérieure à l'apparition du langage, considéré comme le propre de l'homme.

Surpris, les singes ont alors combiné les deux cris. "Alors que les cris isolés s'appliquent à de nombreuses situations, la combinaison de hoo et de waa n'est utilisée que dans un contexte très spécifique", a indiqué M. Leroux à Keystone-ATS.

"Les chimpanzés et les humains ont eu un ancêtre commun il y a six millions d'années", note Maël Leroux: "Nos données laissent penser que la faculté de combiner des vocalisations pourrait être aussi ancienne que cela, voire plus".