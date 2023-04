L'insectarium Hexapoda de Waremme sextuple sa capacité et se dote d'un conservatoire

L'insectarium Hexapoda de Waremme (province de Liège) a sextuplé sa capacité et s'est doté d'un conservatoire actuellement constitué d'une collection de plus de 10.000 boîtes entomologiques, a constaté mardi l'agence Belga dans la capitale hesbignonne.

Hexapoda rassemble des collections en provenance de différentes facultés universitaires, dont celles de Gembloux, Liège ou Mons.

"L'idée a été de créer un insectarium wallon, désormais reconnu comme musée et attraction touristique. En plus de l'espace muséal, le nouveau conservatoire entomologique dispose de 6 millions d'insectes naturalisés. C'est la structure la plus importante, en francophonie belge, entièrement dédiée aux insectes", a expliqué le professeur d'entomologie Frédéric Francis, doyen de la faculté Agro-Bio Tech de Gembloux/Université de Liège et président de la structure waremmienne Hexapoda.