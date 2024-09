L'interdiction UE d'expérimentation animale dans l'industrie cosmétique est "minée"

L'association de défense animale PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) organisait jeudi une action symbolique au rond-point Schuman à Bruxelles afin de dénoncer le caractère, selon elle, subversif de la réglementation européenne interdisant l'expérimentation sur les animaux par l'industrie cosmétique. PETA affirme que la Commission européenne laisse sciemment ces expérimentations sur l'animal se poursuivre, les industriels utilisant la réglementation existante en matière de produits chimiques comme porte de sortie afin de continuer à faire ces essais sur les animaux.