Pairi Daiza dévoile "NEMO, Splendeurs océaniques", une création artistique interactive

Les fenêtres du château abritant l'Aquarium du parc ont été remplacées par des écrans LED, qui donneront l'impression aux visiteurs de contempler les fonds marins. Baleines, dauphins et autres animaux marins se pavaneront devant le public de manière hyperréaliste. Ces créatures numériques ont en effet été développées avec des experts de la faune et la flore marines.

Pairi Daiza s'est associé à différentes sociétés technologiques belges (Grand les Yeux, Dreamwall, Hovertone et Eventcom) afin de combiner animations audiovisuelles et algorithmes : "Des caméras spécifiques et des algorithmes spécialement développés utilisent l'intelligence artificielle. Cela permet d'analyser en continu la présence du public, son comportement devant le château et alors influencer les activités des animaux peuplant ce condensé d'océan", explique la directrice artistique de Pairi Daiza, Daphné Cornez. Différents scénarios seront déclenchés en fonction des mouvements des visiteurs.