Plus de 1.000 animaux sauvés par l'Animal Disaster Team, un an après sa création

L'initiative conjointe du Groupe d'action dans l'intérêt des animaux (Gaïa) et de l'Union wallonne pour la protection animale (UWPA) a célébré jeudi sa première année d'existence. L'ADT a mené plus de 150 interventions sur le terrain, "agissant dans des situations souvent urgentes et critiques", et a sauvé 1.017 animaux de plus de 50 espèces différentes, a exposé la coordinatrice de l'organisme, Lara Sohet.

Outre les animaux domestiques et de ferme, l'unité de sauvetage basée à Gembloux est venue en aide à des animaux sauvages. "Nous avons pris en charge des renards, des blaireaux et sangliers, mais aussi des serpents, des servals et une autruche", a-t-elle précisé.