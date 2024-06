Pour les bergers, derrière l'image de carte postale, un travail précaire

Etienne Jobard et Simon Thomas, 33 ans, commencent leurs cinq mois de gardiens de troupeau dans le vallon sauvage du Fournel, qui s'étend le long d'une rivière encaissée entre montagnes boisées et sommets enneigés dans le parc national des Ecrins.

Un berger, bâton à la main, chien au pied, surveille des brebis réparties à flanc de montagne dans une vallée alpine. Cette image de carte postale cache des conditions de travail et de logement précaires, que certains n'hésitent plus à dénoncer.

Ils passeront un mois et demi, entre le printemps et l'automne, dans une cabane vieillotte de 40m2 sommairement équipée: lits superposés, gazinière, antique cuisinière à bois, table et placard à provision.

A côté, une pièce dédiée au matériel: produits vétérinaires pour les 1.500 brebis et quelques chèvres, croquettes pour 11 chiens, bonbonnes de gaz... Une cabane de 5m2 sert de deuxième chambre.

Ce qu'ils demandent ? "Une douche, des chiottes, l'eau courante à l'intérieur", résume Simon Thomas.