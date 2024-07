Protéine durable et abondante: prêts à manger du serpent ?

Les près de 9.000 serpents de la ferme d'Emilio Malucchi, dans la province d'Uttaradit (nord), sont destinés à l'industrie du luxe, qui apprécie leur peau robuste et graphique pour la fabrication de ceinturons, de sacs ou de chaussures.

La chair termine à la poubelle, ou des fermes piscicoles l'achètent pour une misère.

Dans un contexte de hausse de la demande mondiale de viande, les reptiles représentent une option jusqu'ici négligée, estiment des scientifiques, d'autant que la lutte contre le changement climatique pousse à reconsidérer les habitudes de consommation et de production alimentaire.

Lillian SUWANRUMPHA

"Le python d'élevage pourrait constituer une réponse souple et efficace à l'insécurité alimentaire mondiale", a conclu une étude publiée en mars dans la revue Nature portant sur 5.000 pythons réticulés et pythons birmans de deux fermes en Thaïlande et au Vietnam.