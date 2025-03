Un dauphin mort est retrouvé dans l'Escaut: voici tout ce que l'on sait sur cette découverte rare

L'Institut des Sciences naturelles a communiqué sur une découverte aussi insolite que rare : un dauphin dans l'Escaut. L'animal est mort depuis un certain temps et l'état de décomposition de son corps n'a pas permis d'identifier la cause de sa mort.

"L'examen a révélé qu'il s'agissait d'une jeune femelle mesurant 166 cm de long et pesant environ 70 à 80 kg", précise l'Institut.

Après avoir signalé l'incident à diverses autorités, le centre de soins "Wilde Dieren in Nood/Vogelopvangcentrum Brasschaat-Kapellen (VOC)" est finalement arrivé sur place pour récupérer le dauphin. Les pompiers d'Anvers ont dû intervenir pour retirer l'animal de l'eau, après quoi le VOC a emmené le dauphin à l'entrepôt de l'Agence Nature et Forêts (ANB) à Kalmthout pour un examen plus approfondi. Hélas, étant donné que la carcasse était déjà dans un état de décomposition avancé, aucune cause exacte du décès n’a pu être déterminée.

Il y a quelques semaines, le 31 janvier, un dauphin avait été filmé à une vingtaine de kilomètres plus en amont du fleuve, à Hamme. Il pourrait s'agir du même animal, suggère l'Institut des Sciences naturelles.

"Le dauphin commun de Burcht et Hamme n'est pas le premier à être observé dans l'Escaut, mais il est, à notre connaissance, celui qui a nagé le plus haut dans le fleuve", explique le communiqué.