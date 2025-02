Drame en Tasmanie: 150 dauphins s'échouent sur une plage, les 90 cétacés retrouvés vivants seront tous euthanasiés

Les tentatives de remise à l'eau des dauphins, pouvant peser plus d'une tonne chacun, ont tourné court, a relaté le biologiste Kris Carlyon. "C'est probablement le lieu le plus difficile que j'ai vu en 16 ans d'expérience dans ce domaine en Tasmanie. Il est extrêmement isolé, extrêmement difficile d'accès. Nous avons fait de notre mieux ce matin mais nous sommes à court d'options pour une remise à l'eau réussie", explique M. Carlyon. "L'euthanasie d'un animal de cette taille, ce n'est pas un exercice simple", a-t-il admis.

Plus tôt, le département local de l'Environnement avait fait état de "conditions océaniques et de la difficulté à acheminer un équipement spécialisé dans ce lieu reculé".

Des échouements massifs de cétacés sont de plus en plus fréquemment constatés à travers le monde, un phénomène dont les causes n'ont pas été scientifiquement établies à ce jour mais qui pourrait être lié à l'activité humaine.

"Compte à rebours"

En Australie, des dizaines de dauphins pilotes s'étaient échoués sur une plage à l'extrémité sud-ouest du pays en avril dernier. "Au moment où (un cétacé) s'échoue, le compte à rebours pour sa survie s'enclenche", explique la spécialiste de la vie marine Vanessa Pirotta. "Nous ne comprenons pas encore pourquoi (les cétacés) s'échouent", ajoute-t-elle.

"La Tasmanie s'est révélée être un point chaud pour les échouements de masse comme celui-ci. Peut-être que c'est sa situation géographique, qui rend difficile de naviguer autour d'elle", avance l'experte.