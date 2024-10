Une nouvelle espèce de guêpe repérée pour la première fois en Belgique

Le comportement de nidification des guêpes fouisseuses est similaire à celui des abeilles sauvages. Ainsi, la plupart des espèces nichent sous terre, préférant les endroits où le sol est suffisamment ouvert. Une plus petite proportion d'espèces nichent au-dessus du sol, dans du bois mort. Les guêpes fouisseuses se trouvent dans une grande variété d'habitats, mais la plupart des espèces préfèrent les zones plus chaudes et plus sèches.