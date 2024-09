De nouvelles auditions la semaine prochaine à la Chambre, la direction réinvitée

Les commissions de l'Économie et des Affaires sociales de la Chambre procéderont mercredi prochain, le 2 octobre, à de nouvelles auditions concernant le dossier Audi Brussels.

Une nouvelle invitation a été envoyée à la direction de l'usine de Forest. La semaine dernière, celle-ci avait reçu une délégation parlementaire à son siège. Elle n'avait alors pas fermé la porte à une audition à la Chambre, mais avait posé deux conditions : que les parlementaires envoient les questions au préalable et que la confidentialité de certains plans soit respectée. En juillet dernier, la direction avait décliné l'invitation de la Chambre. Dans son invitation, le parlement s'est montré souple et précise qu'une date antérieure au 2 octobre est possible.

Outre la direction, les deux commissions ont convenu d'inviter les syndicats, des représentants des sous-traitants, la fédération de l'industrie technologique Agoria ainsi que le ministre de l'Économie démissionnaire Pierre-Yves Dermagne - qui sera déjà interrogé ce mercredi - et le secrétaire d'État à la Relance Thomas Dermine. Des représentants du monde académique seront entendus dans un deuxième temps, la semaine suivante.