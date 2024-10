Genk immortalise l'histoire de Ford dans le béton

Un monument a été inauguré samedi sur le site du constructeur automobile américain Ford à Genk, dix ans après sa fermeture définitive. Le bas-relief de 60m constitué de 120 panneaux commémore l'histoire de Ford et les modèles assemblés à Genk. De nombreux anciens travailleurs de l'usine étaient présents.

L'arrivée de Ford à Genk dans les années 60 a ajouté un chapitre à l'histoire industrielle du Limbourg. A l'apogée de l'usine, près de 480.000 véhicules en sortaient chaque année. Un point final à cette aventure a été mis le 18 décembre 2014 et une reconversion du site a démarré.

Le monument "raconte l'histoire de Ford à Detroit, la construction de l'usine de Genk, les modèles construits, la fermeture, un aperçu de ce qui a été produit et le nombre de personnes qui y ont travaillé", explique le designeur Jo Klaps qui a réalisé l'oeuvre en collaboration avec l'illustrateur Pieter van Eenoge.

"Ford a crée de la richesse ici pendant 50 ans", a rappelé le bourgmestre Wim Dries (CD&V). "Je me souviens encore de 24 octobre 2012 et de cette annonce de la fermeture prochaine de l'usine qui a entraîné tant de colère et de frustrations".

Les différents panneaux du monument comportent un code QR permettant de découvrir ou se remémorer la riche histoire de l'usine Ford et de son site genkois.