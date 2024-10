Le Parlement bruxellois approuve le report de la prochaine phase de la LEZ

Ce report concerne les véhicules qui auraient dû être interdits de circuler sur le territoire régional à partir du 1er janvier 2025. Il s'agit des véhicules dont le moteur diesel répond à l'euronorme V ou 5, 5a ou 5b, les véhicules dont le moteur à essence ou au gaz naturel répond à l'euronorme II ou 2, ainsi que les mobylettes, scooters ou motos (L1 à L7) de catégorie diesel/hybride. Les objectifs et restrictions d'accès à la zone de basses émissions prévus à l'horizon 2028, 2030 et 2036 demeurent inchangés. La mesure concerne 35.284 voitures et 8.512 véhicules utilitaires légers bruxellois et 789.000 véhicules en Belgique.

Les formations à l'initiative du texte - MR, PS, Les Engagés, Open Vld - ont été rejointes par le PTB, la Team Fouad Ahidar et le Vlaams Belang. Groen, Ecolo et DéFI ont voté contre. La N-VA, Vooruit et le CD&V se sont abstenus.