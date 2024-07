Les indemnisations après le Dieselgate tardent mais le dossier avance, promet Testachats

Volkswagen avait admis fin 2015 que le groupe automobile avait équipé 11 millions de voitures diesel dans le monde d'un logiciel permettant de masquer le niveau réel des émissions nocives lors des tests. En juin 2016, Testachats avait lancé une action collective pour obtenir des dommages et intérêts au bénéfice des consommateurs qui avaient acheté ces voitures, en Belgique, depuis le 1er septembre 2014. Après une tentative de conciliation inaboutie, un procès avait débuté en mai 2023 et s'était conclu deux mois plus tard par la condamnation du groupe devant le tribunal de première instance de Bruxelles.

"Les clients de Volkswagen dupés recevront un dédommagement de 5% du prix d'achat ou de 5% de la différence entre le prix d'achat et le prix de revente si l'acheteur n'est plus le propriétaire", avait alors promis Testachats. "Cette mesure s'appliquera non seulement aux véhicules Volkswagen, mais aussi à tous les véhicules équipés d'un moteur EA189, qu'ils aient été produits pour VW ou non, y compris Audi, Seat et Skoda."