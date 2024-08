Reprise de la production chez Audi Brussels la semaine prochaine

Les chaînes de montage de l'usine étaient à l'arrêt depuis plusieurs semaines, non seulement après l'annonce de licenciements collectifs mais également à cause d'une demande insuffisante du Q8 e-tron, un SUV électrique fabriqué à Forest.

Le redémarrage était initialement prévu cette semaine mais les syndicats ont indiqué que l'usine resterait fermée une semaine de plus. "Nous redémarrerons la semaine prochaine", a confirmé le porte-parole de la société, Peter D'hoore.

Début juillet, la direction d'Audi a en effet annoncé une restructuration de son usine bruxelloise, où le modèle Q8 e-tron est assemblé. Le groupe automobile dit rechercher une alternative pour le site d'Audi Brussels mais n'exclut pas une fermeture. Des milliers d'emplois sont en péril.

Face à cette menace pour l'emploi, les syndicats informeront mardi les travailleurs et travailleuses lors d'une assemblée générale qui se tiendra à 10h00. Un nouveau conseil d'entreprise extraordinaire sera par ailleurs convoqué jeudi 22 août, dans le cadre de la loi Renault sur les licenciements collectifs. Enfin, vendredi, le personnel recevra des explications de la part de la direction. Ce jour-là, une rencontre est également prévue entre les syndicats et le ministre bruxellois de l'Emploi et de la formation professionnelle à 09h30 afin "de faire le point sur la situation des travailleurs directement impactés par la restructuration annoncée", indique le ministre Clerfayt par voie de communiqué.