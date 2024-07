Cérémonie commémorative en marge de la Journée pour les victimes de la crise climatique

Des représentants de la Commission européenne, des membres des autorités fédérales et régionales ainsi que de la commune d'Ixelles se sont joint à des activistes pour le climat et des artistes afin de commémorer la deuxième Journée de l'UE pour les victimes de la crise climatique mondiale. Plusieurs membres de la protection civile ont également assisté à la cérémonie.

"Cette journée rend hommage à toutes celles et ceux qui ont perdu la vie ou qui ont été touchés par la crise climatique. Elle vise également à sensibiliser le plus grand nombre aux mesures concrètes à prendre afin de mieux prévenir les catastrophes climatiques, mieux s'y préparer et y réagir plus efficacement", a expliqué la Commission européenne dans un communiqué.

Dans le cadre du Pacte vert européen, l'UE prend des mesures pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, assure la Commission. "Cependant, les effets sur le climat se font déjà sentir en Europe comme dans le monde, et les risques continuent d'augmenter. Par conséquent, les mesures d'adaptation au changement climatique sont également essentielles", a-t-elle conclu.