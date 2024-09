Alzheimer: aux Rencontres photo d'Arles, on "reconvoque des souvenirs"

"Prendre soin de soi et de la maladie ne passe pas forcément par le médicament. Surtout dans cette maladie où il n'y a pas de traitement. Mais on peut soigner le lien social", glisse Faustine Viailly, psychologue spécialiste en gérontologie.

Elle voit régulièrement des malades qui n'osent plus aller à la chorale de peur d'oublier les paroles des chants et des proches qui craignent de les laisser sortir. D'où l'intérêt pour elle de monter ces visites encadrées, car "plus c'est adapté, plus on va oser y aller".

Les visites sont parfois raccourcies à quelques oeuvres seulement, la déambulation en groupe permet d'éviter que certains ne se perdent et le médiateur n'hésite pas à marquer des silences, mais une règle prévaut: surtout pas d'infantilisation !

Ce matin-là, c'est Adrien Julliard, artiste plasticien de 28 ans, qui assure la médiation culturelle de "Wagon-bar", l'une des nombreuses expositions de la 55e édition de ce festival de photographie, l'un des plus réputés au monde, qui se tient jusqu'au 29 septembre dans le sud-est de la France.