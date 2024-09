Après Magali Berdah, Gims accuse Booba de harcèlement et déclenche une enquête

D'après des éléments dont l'AFP a eu connaissance sur cette plainte pour harcèlement moral et cyberharcèlement, Gims, 38 ans, et Demdem, 37 ans, accusent Booba de "s'attaquer" à eux "depuis six ans", "encouragé" par "un nombre absolument impressionnant de ses admirateurs", créant "une situation effroyable de cyberharcèlement".

Sollicité par l'AFP, leur avocat, Me David-Olivier Kaminski, a indiqué qu'"il est grand temps que ce harcèlement toxique cesse. Harceler, ce n'est pas dire ce qu'on pense, c'est commettre une infraction pénale et un jour en répondre devant la justice."

Selon une source proche du dossier, Gims et Demdem ont également déposé récemment plainte contre Booba pour injure et diffamation.