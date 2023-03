Au Burkina, la moto comme signe d'indépendance des Ouagalaises

"Je n'avais jamais vu des femmes conduire avec une telle attitude, une telle indépendance!". La première fois qu'il est arrivé à Ouagadougou, le cinéaste nigérian Kagho Idhebor a été impressionné par le nombre de femmes à moto, véritable symbole de leur émancipation.

Dans la capitale burkinabè, "il y a plus de motos que de voitures, et plus de femmes que d'hommes sur ces motos", sourit le réalisateur qui a décidé de faire un film sur le sujet.

Dans son documentaire "Burkina Babes" en compétition au Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (Fespaco), qui s'est achevé samedi, le réalisateur commente, fasciné, chaque caractéristique des Ouagalaises à moto qu'il a photographiées.

Habillées en jean ou en tailleur, portant parfois un enfant sur leur dos, ces femmes de tous âges déferlent dans les rues de la capitale.

"La moto est d'abord une nécessité" pour se déplacer, explique une habitante de Ouagadougou, Valérie Dambré, le temps d'un arrêt au feu rouge sur ses deux roues. Mais ce moyen de transport fait intégralement partie de la culture burkinabè.

"Nous avons utilisé la moto avant d'utiliser la voiture, contrairement aux pays côtiers où les gens optent plutôt pour la voiture et la marche", explique l'anthropologue burkinabè Jocelyne Vokouma. - Autonomie financière - Et la moto est devenue il y a déjà plusieurs décennies un symbole de l'autonomie financière pour de nombreuses femmes. "Jusque dans les années 1980, une femme était fière de dire que sa moto était achetée par son mari. On disait : +Mon mari est capable+", se souvient l'universitaire. Mais, poursuit-elle, après des réformes économiques d'austérité et des réductions de dépenses publiques mises en place en 1991, "beaucoup d'hommes se sont retrouvés sans emploi". Alors, "les femmes ont commencé à travailler dans la vente de fruits et légumes en périphérie de Ouagadougou, sont passées du vélo à la moto" et ont acheté leur propre véhicule, raconte-t-elle.