Béatrice Dalle, Kurt Cobain dans la peau

Le show créé pour ce festival -" come as you are", d'après un tube du groupe- mêle extraits du journal intime du chanteur lus par la comédienne et titres de Nirvana joués par ses deux comparses.

"On est de vrais amoureux de lui": l'actrice Béatrice Dalle et les musiciens Youv Dee et Bastien Burger célèbrent Kurt Cobain, leader de Nirvana disparu il y a 30 ans, vendredi au Printemps de Bourges.

"Il faut que je t'envoie la version de Tricky de +Something in the way+ (autre standard de Nirvana, NDLR), c'est +ouf+", lance l'interprète de "37°2 le matin" à Youv Dee, quand l'AFP les rencontre dans un restaurant parisien en amont de la représentation.

"Je me souviens aussi qu'après son overdose à Rome, Kurt Cobain avait appelé Jim (Jarmusch), encore chez moi, et qu'il lui avait dit: +Chaque bouffée d'air que je respire est une torture+", déroule l'actrice. "Je lui avais dit: +Il n'en a plus pour très longtemps ton pote+, car mon premier mari Jean-François avait dit la même chose et il s'est mis une balle dans la tête après".

Cobain s'est suicidé le 5 avril 1994, à 27 ans.

Elle se remémore encore une interview de Cobain. "A la question +c'est quoi Nirvana ?+, il montre un citron qu'il presse, c'est tellement triste".

Elle retient surtout de Cobain "la poésie de ce gars". Béatrice Dalle possède, entre autres objets, chez elle, un tirage original du chanteur, signé par lui, que lui a offert Anthony Vaccarello, directeur artistique chez Saint Laurent.

Youv Dee, jeune musicien de région parisienne, assis au côté de la comédienne, semble tout droit sorti des années grunge, avec sa chemise à carreaux et son jean déchiré aux genoux.

- "Propice à l'excès" -

Des titres comme "Smells like teen spirit" ou "Something in the way" ont tout suite bien sonné à ses oreilles. "En grandissant, j'ai creusé sur le punk. Avec YouTube, on a cette chance, on peut rattraper toute une culture musicale en trois mois, il y a un côté tellement mystique dans +Smells like teen spirit+", commence-t-il.

Celui qui cache sa timidité derrière ses tatouages sur le visage finit par montrer un autre tracé sur son bras, renvoyant à "When I was an alien", ("Quand j'étais un extra-terrestre"), paroles du titre "Territorial pissings". Cobain se sentait inadapté et aurait voulu venir d'une autre planète en voyant l'état de celle où il était né.

Youv Dee, qui mélange rap, guitares et punk dans ses chansons, se retrouve dans le "contre-courant" musical ouvert par Cobain. Et s'est tout de suite reconnu dans la personnalité entière de Béatrice Dalle, "un caractère propice à l'excès" comme lui, comme il le glisse.

"On va essayer de lui rendre un bel hommage, tout faire pour le respecter, +kiffer+ entre nous et faire un petit +after+ bien cool après". Béatrice Dalle acquiesce d'un large sourire.