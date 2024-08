A Berlin, "l'impression de voler" sur la plus haute balançoire d'Europe

Quand il regarde le vide sous ses pieds, Pascal Vent laisse échapper un rire nerveux: à 120 mètres de hauteur, il teste la nouvelle attraction de Berlin, la balançoire la plus haute d'Europe.

"Après les premiers balancements, on s'habitue, on se sent libre", réagit Pascal Vent à chaud, pas un habitué des sensations fortes.

RALF HIRSCHBERGER

"Je suis venu pour me sentir encore un peu jeune le jour de mes 36 ans", sourit cet employé dans l'audiovisuel public.

Chaque jour depuis l'inauguration en juin, une centaine de visiteurs grimpent tout en haut de l'hôtel, construit en 1970 dans Berlin-Est, pour tester cette balançoire de l'extrême.

Pour une vingtaine d'euros, les courageux, attachés par un harnais, peuvent se balancer dans le vide pendant cinq minutes.

Largement suffisant pour Victoria Voigt, qui a découvert l'attraction via les réseaux sociaux et a été un peu secouée par l'expérience.