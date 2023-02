Berlinale: prix d'interprétation à une petite Espagnole, Sofia Otero

Une petite fille espagnole, Sofia Otera, a remporté l'Ours d'argent de la meilleure interprétation décerné samedi par le jury de la Berlinale pour son rôle dans "20.000 especies de abejas" ("20.000 espèces d'abeilles").

Dans ce film, l'Espagnole Estíbaliz Urresola aborde avec force un sujet très contemporain, la question de la transidentité chez l'enfant.

Sofia Otera, qui joue une enfant de huit ans dans le long métrage, a remercié les larmes aux yeux le jury.

Le prix d'interprétation secondaire a été attribuée à l'Autrichienne Thea Ehre, très active pour le droit des transexuels, pour son rôle dans "Till The End of The Night".