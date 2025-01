"Ça ne veut pas dire que je n'aime plus la musique": Soprano annonce sa "retraite" pour 2030, simple pause ou nouvelle aventure?

Alors qu’il vient de dévoiler "Émancipation", la deuxième partie de son huitième album solo, Soprano évoque un horizon qui intrigue : 2030, l’année de sa possible "retraite". Mais que signifie vraiment ce terme pour l’artiste marseillais, connu pour ses morceaux rassembleurs et ses concerts spectaculaires ? Retour sur ses projets, ses réflexions et ses rêves.