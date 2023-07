Charles de Vilmorin: l'unisexe est "naturel", en haute couture aussi

Le défilé, accompagné d'un pianiste live et qui se décline en trois actes, est une réflexion sur le processus de la création.

La première partie, exclusivement blanche avec de grands chapeaux en forme de cygne, symbolise "la recherche". Dans la deuxième, on retrouve couleurs, imprimés, fleurs et grands volumes. Avant de conclure sur "quelque chose de sophistiqué et mature, plus construit et structuré", tout en noir.

Dans ce vestiaire "unisexe", il y a des looks masculins "comme toujours dans ma démarche", dit Charles de Vilmorin, qui a reçu l'AFP dans le salon de son appartement-atelier encombré de pièces de la collection, tandis que ses jeunes collaborateurs étaient en train de coudre un manteau.