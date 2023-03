"Close" de Lukas Dhont rafle 8 récompenses lors de la cérémonie des Magritte

"Close", film poignant sur l'amitié et la responsabilité, s'est imposé dans les catégories "Meilleur film flamand", "Meilleure actrice dans un second rôle" (Emilie Dequenne), "Meilleur acteur dans un second rôle" (Igor Van Dessel), "Meilleur espoir masculin" (Eden Dambrine), "Meilleur scénario original ou adaptation", "Meilleure image", "Meilleurs décors" et "Meilleur montage".

"Close", film majoritairement flamand, concourrait dans la catégorie du "Meilleur film flamand" mais pas dans celle du "Meilleur film". "C'est la logique que l'on a ici: on défend, d'abord et avant tout, les films de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Mais on montre évidemment les films réalisés de l'autre côté de la frontière linguistique et c'est important", avait précisé Patrick Quinet, président de l'Académie André Delvaux, lors de l'annonce des nominations en février. "Le film étant une coproduction d'un pays, avec un coproducteur belge francophone", cela permettait cependant de rendre éligible l'ensemble des techniciens et des comédiens du film, avait-il précisé.