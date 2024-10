Audrey Lamy explore la maternité face à l'autisme : "Ce rôle m’a profondément touchée"

Le réalisateur John Wax, qui s’est inspiré du spectacle de Marie-Odile Weiss, a souhaité respecter la profondeur du sujet tout en y insufflant une certaine légèreté. Ce mélange entre gravité et humour a particulièrement séduit Audrey Lamy : "John a vraiment réussi à trouver un équilibre, entre respecter ce sujet qui est quand même assez complexe, mais en y injectant de l'humour, de l'amour et de l'optimisme", dit-elle. Selon l’actrice, ce choix rend le sujet de l'autisme accessible au public, en permettant aux spectateurs de se sentir moins oppressés et de développer une réelle empathie pour Pauline et Andrea.

L’intensité du rôle a demandé à Audrey Lamy une grande préparation, afin de coller au mieux à la réalité des familles concernées. En collaboration avec Marie-Odile Weiss, co-scénariste, l'équipe a travaillé chaque détail du comportement de Pauline, mais aussi celui d’Andrea, interprété par le jeune Aiden Lopez.

Pour John Wax, ce dernier s'est révélé être un partenaire exceptionnel : "Aiden a abordé le rôle avec un professionnalisme impressionnant, transformant ses gestes, son regard, pour incarner Andrea".

"En tongs aux pieds de l'Himalaya" représente une nouvelle étape dans la carrière d’Audrey Lamy, connue pour ses rôles comiques, ce film marque son exploration de personnages plus profonds, comme dans "Les Invisibles" ou "La Brigade". "Il y avait tant à jouer dans ce rôle… la résilience, la détermination, et en même temps, la vulnérabilité", conclut-elle.