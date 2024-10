"Complément d'enquête" sur Depardieu: la justice ordonne une expertise

Dans une décision consultée par l'AFP et révélée par Télérama, la cour d'appel de Paris ordonne cette expertise des images brutes tournées dans un haras lors d'un voyage en Corée du Nord en 2018, "aux frais avancés de M. Depardieu qui a intérêt à ce que cette mesure soit diligentée".

Elle infirme en partie un jugement rendu au civil en mai, en première instance, qui avait ordonné à la société de production Hiraki de remettre directement les images à l'acteur. Cette décision avait suscité les craintes de Reporters sans frontières qui dénonçait "un risque d'atteinte au secret des sources" et Hiraki avait fait appel.

Tournées lors d'un voyage avec Yann Moix en 2018, les images ont été rendues publiques par cet épisode de "Complément d'enquête", fin 2023. On pouvait y voir Depardieu multiplier les commentaires misogynes et insultants dans le haras, tandis qu'à l'écran une fillette faisait du cheval.

L'émission avait suscité une énorme polémique et précipité la chute de l'acteur, mis en cause par plusieurs femmes pour des viols et des violences sexuelles.