A Cuba, la censure d'un documentaire agite le monde du cinéma

- "Vision moraliste"

"Montrer (le film) à la télévision favorise le piratage" et "ruine la vie qu'il pourrait avoir dans les festivals internationaux", explique à l'AFP Miguel Coyula, cinéaste de 46 ans qui dit tourner ses films clandestinement pour éviter le harcèlement policier.

Il a projeté chez lui pendant deux ans son film Corazon Azul (2021), présenté dans quelques festivals à l'étranger mais ignoré des salles cubaines. "C'est comme si nous avions rempli deux fois le Chaplin", dit-il, en référence à la principale salle de cinéma de La Havane.

C'est d'ailleurs dans ce cinéma qu'a eu lieu fin juin une réunion inédite entre les membres de l'Assemblée des cinéastes et des responsables gouvernementaux, dont le représentant du département idéologique du Parti communiste cubain (PCC).

Les débats se sont tendus lorsque Miguel Coyula s'est mis à filmer certaines interventions, malgré les mises en garde du président de l'Institut cubain de l'art et de l'industrie cinématographique (ICAIC), Ramon Samada.

"Nous sommes des cinéastes indépendants, nous sommes prêts à ce qu'on nous arrête car notre travail, c'est de filmer!", peut-on entendre crier Miguel Coyula dans une vidéo postée sur Youtube.

Quelques jours plus tard, le directeur de l'ICAIC a été remplacé et les autorités ont annoncé la création d'un groupe de travail pour répondre aux préoccupations des professionnels.

L'Assemblée des cinéastes, qui a appris la création de ce groupe par la télévision, a réagi en déclarant ne pas avoir reçu de réponses aux "questions spécifiques et systématiques de censure et d'exclusion" et demandé une nouvelle réunion.

Dans un entretien accordé au média cubain indépendant El Toque, Fito Paez s'est joint à la controverse: "Je suis un ami du peuple cubain (...) Ils ne représentent pas le peuple cubain", a-t-il déclaré en référence aux fonctionnaires du ministère.

Pour Maria Isabel Alonso, spécialiste de littérature et culture cubaines à l'Université St Joseph de New York, la polémique est le "symptôme d'un problème plus important, systémique: le droit à la liberté d'expression artistique des créateurs, en conflit avec une vision moraliste et idéologique promue par les autorités".

En novembre 2020, quelque 300 artistes avait organisé une manifestation inédite pour réclamer plus de liberté d'expression. Le dialogue avec le ministère avait tourné court.