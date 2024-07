Décès de Jon Landau, l'un des producteurs des films "Titanic" et "Avatar"

Le producteur hollywoodien Jon Landau est décédé à l'âge de 63 ans, a annoncé samedi sa famille, selon les médias américains. L'homme a notamment été l'un des producteurs des blockbusters "Titanic" (1997) et "Avatar" (2009), réalisés par James Cameron.

Alan Bergman, de la maison de production Disney Entertainment, a confirmé le décès dans un communiqué. "Jon était un visionnaire dont le talent extraordinaire et la passion ont donné vie à certaines des histoires les plus inoubliables du grand écran". Sa contribution à l'industrie cinématographique a laissé une "marque indélébile", a-t-il déclaré.

"La famille Avatar pleure la perte d'un ami et d'un leader", a déclaré le réalisateur James Cameron, dans un communiqué rapporté par le site web Deadline. Celui qui a codirigé la maison de production Lightstorm avec Jon Landau a notamment fait l'éloge de son "humour absurde, de sa personnalité et de sa grande générosité". Le deuxième film "Avatar" est sorti en salles en 2022 et trois autres suites sont prévues dans les années à venir

Selon Variety, Jon Landau serait décédé d'un cancer vendredi.